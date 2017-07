Intermail får ny topdirektør: Vi skal træde den digitale speeder i bund

39-årige Anders Ertmann er netop tiltrådt som ny topchef i det børsnoterede, danske konvolutfirma Intermail.



Her skal han stå for i spidsen for en større, nødvendig digital udvikling i den historiske brevvirksomhed med ca. 220 ansatte og mere end 100 år bag sig gennem sin fortid som Konvolutfabrikken Danmark A/S.



Intermails hovedbeskæftigelse har historisk set været produktion af konvolutter til postforsendelse, men hen over de senere år har virksomheden været hårdt ramt af dalende brevforsendelser til fordel for et galopperende, digitalt indtog.



"Vi skal træde på den digitale speeder"



Anders Ertmann har siddet som finansdirektør i Intermail siden 2013 og har derfor et nært kendskab til virksomhedens indre struktur. Han fortæller, at virksomheden kalder på en større, digital omstilling, som han nu skal stå i spidsen for.



"Vi er klar over, at brevmængden er udfordret i Norden. Vi har løbende tilpasset konvolutproduktionen og kommer ikke til at producere det samme antal konvolutter næste år, som vi har produceret i år. Derfor skal vi fortsætte med at investere i vores digitale produkter," siger Anders Ertmann.



Intermail skal frem i markedet for digitale pakkeløsninger. Allerede nu har Intermail datterselskabet Stroederalton, der bl.a. skræddersyer mailhåndtering og it-baserede loyalitetsystemer til virksomheder i Sverige og Danmark. Koncernen er i alt tilstede i Sverige, Danmark, Finland og Norge.



Ifølge Anders Ertmann skal netop dén digitale division opprioriteres endnu mere.



"Vi skal træde på speederen på de digitale produkter og træde på bremsen, når det gælder vores traditionelle konvolutproduktion. Vi skal blive bedre til at sælge løsninger, hvor vi kombinerer de produkter, vi kan tilbyde," siger han.



"Det kunne være f.eks. være til en kunde med en butikskæde eller webshop, der gerne vil have loyalitetsprogram, emballageløsning, håndtering af lager og fakturaløsning - alt sammen i én pakke," tilføjer han.



Økonomisk tilbagegang skal vendes



I andet kvartal af Intermails forskudte regnskabsår 2015/16 endte omsætningen på 84 mio. kr., og året efter faldt omsætningen til 73 mio. kr. i samme periode. Ser man på resultatudviklingen i kvartalet, er resultatet før skat faldet fra -1,1 mio. kr. til -1,3 mio. kr.



Egenkapitalen er stadig positiv men er senest faldet med 7 mio. kr. fra 22,1 mio. kr. i første halvår 2016/17 til 15,2 mio. kr. samme periode året efter.



Derfor er omstillingen også en klar nødvendighed, som den nye direktør vil tage ganske seriøst.



"Intermail har været udfordret i konvolutdivisionen i en periode efterhånden. Derfor er det vigtigt at skabe stabilitet og ro, så vi kan få forløst potentialet. Det tror jeg er bestyrelsens begrundelse for at vælge mig som ny direktør," siger Anders Ertmann.



Den nye direktør vi bruge den første tid i direktørstolen på en tilpasning af virksomhedens produkter og processer.



"Vi vil fortsætte med at tilpasse virksomheden efter de produktområder, hvor vi kan se, at vi tjener penge," siger direktøren, der hverken vil be- eller afkræfte, om den strategiske tilpasning betyder afskedigelse af medarbejdere.



Kommunikationskoncernen Bording er blandt Intermails største konkurrenter.



Topadvokat og erhvervsperson N.E. Nielsen er bestyrelsesformand, mens den nu afgående direktør og storaktionær Johannes Madsen-Mygdahl skifter direktørposten ud med titel som næstformand i bestyrelsen.