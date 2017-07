Amerikansk medicinalkæmpe både op- og nedjusterer: Aktien knækker

Relateret indhold Aktieordbog

Kvartalsregnskabet fra Bristol-Myers Squibb, en af USA's største medicinalkoncerner, byder både på en op- og nedjustering. Det sker sammen med et sæt regnskabstal, der ramte meget tæt på det ventede.



Prognosen for hele 2017 bliver af Bristol-Myers opjusteret til en justeret indtjening på mellem 2,90 og 3,00 dollar per aktie fra et tidligere spænd på 2,85 til 3,00 dollar.



Opgør man til gengæld forventningerne ujusteret, og ifølge GAAP-regnskabsreglerne, er der tale om en nedjustering til mellem 2,66 og 2,76 dollar per aktie mod tidligere spået 2,72 til 2,87 dollar per aktie.



Det kommer oven på et kvartal, hvor medicinalselskabets omsætning steg 6 pct. til 5,1 mia. dollar, og hvor bundlinjen viste 0,74 dollar per aktie på justeret basis. Begge tal svarer nogenlunde præcis til markedets prognose ifølge Bloomberg News.



I formarkedet falder Bristol-Myers-aktien dog 6,2 pct. oven på tallene.



/ritzau/FINANS