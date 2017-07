Kemikaliekæmpe overrasker positivt efter pæne prisstigninger

For Dow Chemical var andet kvartal en positiv omgang, når man ser på resultaterne i kvartalsregnskabet.



Dow, der har en produktportefølje, der dækker kemikalier og plastik til alt fra byggebranchen til olie- og gasproduktion, omsatte for 13,83 mia. dollar og overgik dermed markedets snitestimat på 13,6 mia. dollar ifølge Bloomberg News.



Også indtjeningen var en positiv overraskelse med 1,08 dollar per aktie - en stigning på 14 pct. og pænt over analytikerestimatet på 1,01 dollar ifølge Bloombergs rundspørge.



Dow nyder godt af ivrige kunder, da selskabet har kunnet hæve gennemsnitspriserne med hele 5 pct. Samtidig solgte selskabet 3 pct. mere målt på organisk basis.



Kemikæmpen er i øvrigt i gang med en fusion med en anden enorm spiller på markedet, Dupont. De to forretninger ventes lagt sammen under det nye navn DowDuPont til august.



/ritzau/FINANS