Investorer til oliegiganter: Begræns jer selv

Exxon, Shell, BP og Chevron er under pres for at vise, at de fortsat kan holde udgifterne under kontrol.



The skriver Wall Street Journal.



Efter tre år med pres på olieprisen vil investorerne have, at verdens største olieselskaber udviser mere af den finansielle disciplin, som førte dem tilbage til milliardoverskud i årets første kvartal.



Oliepriserne steg med næsten 10 pct. i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Men priserne er stadig for lave til, at mange af virksomhederne både kan dække store projekter og udbytte. Derfor vil investorerne ikke have, at selskaberne går tilbage og "kaster om sig" med penge.



"Jeg tror, at mange af de store olieselskaber har fundet vejen. De har indset, at man ikke bare kan bruge, bruge, bruge. De er nødt til at være mere disciplinerede med deres kapital," siger energianalytiker ved analysehuset Edward Jones Brian Youngberg til Wall Street Journal.



Antallet af nye projekter i olieindustrien ventes i år at blive mellem 20 og 25 i år - en markant stigning fra blot 12 i 2016.



/ritzau/FINANS