Volkswagens bilsalg lider under anklage om dieselsvindel

Volkswagen er hårdt ramt af den dieselsag, flere bilproducenter er under mistanke i, og det ses tydeligt på regnskabet for første halvdel af 2017.



I Vesteuropa blev 1,9 mio. Volkswagen-biler solgt i første halvår. Det er en stigning på 1,5 pct., men det er en del lavere end markedets generelle vækst på 3,6 pct.



"Denne tendens var delvist på grund af ændringer i Golf-modellen, men også på grund af det faktum, at forbrugertilliden ikke helt er blevet genopbygget i kølvandet på dieselsagen," skriver Volkswagen i regnskabet.



I det første halve år af 2017 er Volkswagens pengestrømme netto på minus 4,8 mia. euro. Ifølge regnskabet er årsagen den dieselskandale, Volkswagen sammen med andre tyske bilproducenter havnet i.



Omsætningen steg med 7,4 pct. til 115,9 mia. euro, mens driftsoverskuddet steg med 18,7 pct. til 8,9 mia. euro. Indtjeningen var ifølge Bloomberg helt på linje med forventningerne blandt analytikerne.



Foruden "dieselgate", hvor Volkswagen blandt flere bilproducenter installerede ulovlig software i sine biler for at svindle med CO2-udledningen, rapporterede det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel for få uger siden, at Volkswagen, Audi, Porsche, BMW og Daimler i årevis har haft et hemmeligt samarbejde. Det skal have stået på siden 1990'erne.



EU-Kommissionen og Bundeskartellamt (den tyske konkurrencemyndighed, red.) undersøger sagen.



