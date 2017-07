Analytiker: Nyt fra rival giver grund til optimisme for Carlsberg

Ølgiganten AB Inbev har aflagt regnskab torsdag morgen, og det giver grund til optimisme i relation til Carlsberg.



Det vurderer chefaktieanalytiker i Alm. Bank Markets Michel Friis Jørgensen.



"I relation til Carlsberg synes regnskabet også at give grund til optimisme," konstaterer han og fremhæver blandt andet AB Inbevs meldinger om Rusland.



"Selv om Rusland er presset af makrosituationen, melder AB Inbev for første gang i mange år om vækst i premiumsegmentet. Der meldes også om god vækst i både Europa og Kina," skriver han i en kommentar.



Dermed vurderer han, at det ser ud til, at Carlsberg kan få lidt medvind på vækstsiden i andet kvartal.



Han noterer sig dog, at Carlsberg har lidt større eksponering mod det nordlige Europa, og sommervejret her kan give lidt mere modvind end Ab Inbev har haft.



Den organiske vækst i AB Inbev kom ind på 5 pct. mod ventet 3,5 pct. forventet. Både volumen og priser var bedre end ventede.



Der meldes om hurtigere end ventede synergigevinster, og kvartalets indtjening slår da også forventningerne med 11 pct. vækst mod ventet 8 pct.



Carlsberg-aktien stiger 1,2 pct. til 704 kr. Carlsberg kommer med regnskab for første halvår 16. august.



/ritzau/FINANS