Vestas-konkurrent snubler i Indien efter fusion

Tysk-spanske Siemens Gamesas første regnskab siden fusionen er præget af tilbagegang både på ordresiden og indtjeningen udløst af nye markedsvilkår i Indien.



Vindmølleselskabet, der konkurrerer med danske Vestas, måtte se omsætningen falde til 2,69 mia. euro fra 3,15 mia. euro i tredje kvartal, der dækker over perioden april-juni.



Dykket gav også skrammer på bundlinjen, der faldt med omkring 20 pct. til 211 mio. euro, oplyser selskabet ifølge Bloomberg News. Samtidig faldt ordreindgangen med 25 pct. til 1,95 gigawatt.



Det indiske marked er overgået til et auktionsbaseret system, som kortsigtet har skabt usikkerhed om volumenerne. Samtidig er støtteordninger og skatteinitiativer blevet mindsket. Det har midlertidigt medvirket til en nedgang på det indiske marked.



Fraregnes Indien steg Siemens Gamesas omsætning med 1,6 pct.



Siemens Gamesa har nu rettet opmærksomheden mod integrationen af de to virksomheder og er i færd med at se på selskabets produktprogram, aftaler med underleverandører og produktion.



En ny strategiplan vil blive annonceret 15. november på selskabets kapitalmarkedsdag, hvor der også vil komme nyt om produktporteføljen og finansielle mål for 2018-2020, skriver selskabet i regnskabet, der dog løfter sløret for øgede synergier.



De ventede synergier ved fusionen på 230 mio. euro skal nu anses som et minimum og ventes fuldt indfriet allerede i år tre - et år tidligere end oprindeligt planlagt.



