Statoil løber fra forventningerne på top- og bundlinje

Den norske oliegigant Statoil overraskede aktiemarkedet positivt med sit regnskab for andet kvartal, hvor både indtægter og indtjening var højere end forventet.



Det norske selskab, der er landets største, havde i andet kvartal en toplinje på 14,6 mia. dollar, hvilket var cirka 1,7 mia. dollar højere end ventet ifølge nyhedsbureauet TDN Finans.



Statoil opnåede i april, maj og juni et driftsoverskud på 3,2 mia. dollar mod et ventet plus på 2,97 mia. dollar. Der er tale om en markant fremgang fra 0,9 mia. dollar i samme kvartal året før, og det norske selskab er blandt andet hjulpet af højere oliepriser.



På bundlinjen var der et overskud på 1,44 mia. dollar, mens analytikerne ifølge TDN Finans havde ventet et plus på 1,10 mia. dollar.



I forbindelse med regnskabet løfter Statoil forventningerne til produktionsvæksten i år og venter nu en stigning på 5 pct. mod tidligere 4-5 pct.



/ritzau/FINANS