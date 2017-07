Amerikansk medicinalkæmpe løfter forventningerne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Gilead Sciences Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Gilead Sciences

Det amerikanske medicinalselskab Gilead Sciences havde onsdag godt nyt i ærmet, da selskabet leverede regnskabstal for andet kvartal. Ikke bare var resultaterne bedre end ventet. Også forventningerne har fået et løft, rapporterer Bloomberg News.



Gilead har ellers været ramt af faldende omsætning det seneste år, da øget konkurrence til selskabets produkter til behandling af smitsom leversygdom, hepatitis C, har drevet priserne ned og øget kampen om patienterne.



Og omsætningen faldt da også i det netop afsluttede kvartal - i øvrigt for femte kvartal på stribe - men nedgangen var langt mindre end ventet.



Salget af lægemidler til behandling af hepatitis C bakkede med 28 pct. til 2,9 mia. dollar, men lå markant over analytikerforventningerne om et salg på 2,3 mia. dollar.



Lægemidlerne til behandling af leversygdommen var dermed også den primære forklaring på, at Gileads samlede toplinje på 7,14 mia. dollar tromlede analytikernes forventning på 6,34 mia. dollar.



I andet kvartal fik Gilead desuden et overskud per aktie på 2,56 dollar, hvilket toppede analytikerforventningerne om et resultat på 2,14 dollar ifølge Bloomberg News. Regnskabet, der kom efter amerikansk børslukketid, har sendt aktien 2,1 pct. højere på eftermarkedet.



Gilead venter nu, at selskabets produkter til behandling af smitsom leversygdom hepatitis C vil lande et salg på 8,5-9,5 mia. dollar mod tidligere estimeret 7,5-9 mia. dollar. Den samlede omsætning i år ventes at løbe op i 24-25,5 mia. dollar mod tidligere ventet 22,5-24,5 mia. dollar.



/ritzau/FINANS