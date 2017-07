Relateret indhold Aktieordbog

Det britiske medicinalselskab Glaxosmithkline, GSK, skruer ned for sine forventninger til 2017, men opdaterer sin vision for 2020.



Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal.



Glaxosmithkline venter nu at have en vækst på 3-5 pct. i sin indtjening per aktie i 2017 mod tidligere ventet 5-7 pct.



- Vi opdaterer vores forventninger til hele året for at afspejle de investeringer, vi har lavet for at fremskynde gennemgangen af vores to nye HIV-mediciner. Endvidere forsyner vi investorerne med en langsigtet udsigt for GSK og vores hensigt om at forbedre innovation, præstation og tillid, skriver administrerende direktør Emma Walmsley i regnskabet.



Til gengæld sætter medicinalvirksomheden mål op for perioden frem til 2020, hvor der ventes en gennemsnitlig årlig vækst på 5 pct.



I andet kvartal landede omsætningen i selskabet på 7,32 mia. pund, en smule bedre end analytikernes estimater på 7,28 mia. pund ifølge Bloomberg News. Koncernens driftsresultat landede på 2,08 mia. pund.



På bundlinjen fik GSK et justeret resultat per aktie 27,2 pence, hvilket overgår analytikernes prognose på 26,3 pence.



- Andet kvartal var endnu et kvartal fyldt med fremgang for GSK. I andet halvår af 2017 prioriterer vi at bevare vores momentum og forberede os på den succesfulde udførelse af flere vigtige lanceringer, skriver Emma Walmsley.



Nedjusteringen synes dog at veje tungest blandt investorerne, der sender aktien ned med 1,4 pct. til 1564 pence på børsen i London.



/ritzau/FINANS