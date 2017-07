Relateret indhold Tilføj søgeagent Coca-Cola Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Coca-Cola

Den amerikanske læskedriksproducent Coca-Cola leverede bedre end ventet i andet kvartal.



Selskabet omsatte for 9,71 mia. dollar, hvilket er mere end aktieanalytikernes estimat, der lød på 9,65 mia. dollar ifølge estimater fra Bloomberg News.



At Coca-Cola omsatte for mere end, hvad aktieanalytikerne estimerede, skyldes en kombination af lavere omkostninger og højere priser, som udlignede en nedgang i salget, skriver nyhedsbureauet.



Indtjeningen per aktie var 59 cent, der ligeledes var lidt bedre end aktieanalytikernes estimat på 58 cent.



Efter resultaterne stiger aktiekursen med 0,1 pct. til 45,28 dollar i det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS