Össurs forretning for støtteprodukter, bracing and supports, var i andet kvartal ramt af driftsmæssige udfordringer i USA, men der er tale om problemer, som selskabet på forhånd havde taget højde for i sin 2017-prognose, og de vil blive løst i løbet af 2017.



Det fortæller administrerende direktør Jon Sigurdsson til Ritzau Finans.



Udfordringerne omfatter selskabets egne distributionsselskaber i USA, der handler med forsikringsselskaberne. Det direkte salg, der står for størstedelen af omsætningen, er derimod ikke påvirket og udvikler sig på linje med markedet.



- Det drejer sig om, at vi er i færd med at samle back office-funktionerne for vores egne distributionsselskaber ét sted. Det har påvirket salget, men vi regner med, at være på plads ved udgangen af 2017, fortæller Jon Sigurdsson og uddyber:



- Det er alt sammen noget, som vi havde forudset, og der har ikke været nogle overraskelser. Det er helt i overensstemmelse med vores årsprognose.



Udviklingen i andet kvartal har i det hele taget levet op til Össurs forventninger, lige med undtagelse af den islandske krone, som er styrket og har nødvendiggjort en nedjustering af forventningerne til overskudsgraden.



- Vi har en ret så stor omkostningsbase på over 10 pct. i Island, men næsten intet salg, så der er næsten ingen hedging, fortæller Jon Sigurdsson.



Valutapåvirkningen er ret præcist 1 pct.point målt på overskudsgraden, og derfor sænker Össur forventningerne til driftsmarginen i 2017 tilsvarende til 18-19 pct. fra tidligere 19-20 pct. Den organiske vækst ventes uændret at lande på 4-5 pct.



I første halvår var den organiske vækst på 5 pct., og andet halvår ventes ifølge Jon Sigurdsson at minde meget om første halvår.



