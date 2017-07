Össurs regnskab for andet kvartal mangler det lille ekstra, der kunne berettige, at aktien er så dyr, som den er.



Det vurderer analytiker i ABG Sundal Collier Morten Larsen, der driftsmæssigt ikke ser de store skavanker i forhold til udviklingen i andet kvartal.



Proteseproducenten Össur måtte godt nok se væksten vige en anelse i andet kvartal, men det skyldes kalendereffekter og færre salgsdage på grund af påskens placering.



- Driftsmæssigt er det meget på linje med, hvad vi tidligere har set fra Össur, vurderer Morten Larsen.



- Men regnskabet mangler lidt x-faktor, som så dyre aktier skal levere. De leverer 3 pct. organisk vækst, og væksten i Braces og Support er nul pct. og er stadig påvirket af omlægninger i den amerikanske salgsorganisation.



I forbindelse med regnskabet sænkes forventningerne til driftsmarginen i 2017 til 18-19 pct. fra 19-20 pct., hvilket skyldes valutamodvind og især en styrkelse af den islandske krone, der rammer Össur, fordi cirka 10 pct. af omkostningsbasen ligger på Island.



- Nedjusteringen viser ret tydeligt, hvor eksponeret Össur er mod den islandske krone, og det kan måske give anledning til et spørgsmål om, hvorvidt det bliver værre endnu, hvis styrkelsen fortsætter, og den islandske økonomi fortsætter med at udvikle sig gunstigt, siger Morten Larsen.



Aktien i Össur åbnede over 6 pct. lavere og ligger ved 10-tiden til et fald på 3,5 pct. til 30,10 kr. Aktiekursen svarer til, at investorerne betaler 37 kr. for hver estimeret indtjeningskrone i 2017, viser data fra Bloomberg News.



/ritzau/FINANS