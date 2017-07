Nets-konkurrent vokser og køber op i Baltikum

Den franske betalingsgigant Worldline, der tidligere har været nævnt som en mulig køber af Nets, har haft mindre fremgang på toplinjen i første halvdel af 2017, hvor indtjeningen samtidig er gået op.



Worldlines omsætning steg i første halvår til 778,1 mio. euro, hvilket var en organisk vækst på 1,7 pct. Overskuddet justeret for særlige poster steg til 71,9 mio. euro fra 62 mio. euro, viser regnskabet, som blev offentliggjort tirsdag efter børslukning.



"Worldine har i dag (tirsdag, red.) annonceret et sæt stærke resultater for første halvdel af 2017 med særlig stærk vækst i Financial Services og Merchant Services gennem andet kvartal," siger topchef Gilles Grapinet i en kommentar til regnskabet.



Wordline opjusterer forventningerne i forbindelse med regnskabet og regner nu med en vækst på 3,5-4,0 pct. for 2017 og frie pengestrømme på mere end 170 mio. euro. De tidligere forventninger var en vækst på 3,5 pct. og pengestrømme på 160-170 mio. euro.



I forbindelse med regnskabet har det franske selskab desuden offentliggjort et opkøb af First Data Baltics for 73 mio. euro. Det er ifølge Worldline den ledende betalingskoncern i Baltikum. Handlen ventes at falde på plads i tredje kvartal.



Betalingsbranchen har de seneste uger været præget af heftig opkøbsaktivitet, og på den hjemlige scene har Nets også meldt ud, at der har været ekstern interesse.



Nets-aktien er steget markant på rygterne, der har sendt kursen op over 150 kr., som selskabet blev noteret til sidste år. Tirsdag lukkede aktien dog i kurs 149,60.



Det var den amerikanske storbank Citigroup, der tidligere på året spekulerede i, at Nets kan være en interessant opkøbsmulighed for Worldline.



/ritzau/FINANS