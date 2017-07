Intern systemfejl giver Skat bøvl med at opkræve bilafgifter

De danske bilafgifter er en af de største udgifter, når danskere køber biler i udlandet og importerer dem. Alligevel har flere importerede, brugte biler kørt rundt på de danske veje, uden at Skat har opkrævet registreringsafgift.



Det skriver Jyllands-Postens Finans.



Årsagen er en fejl i Skats systemer, som har registreret de importerede biler i Motorregistret, uden at det tilknyttede opkrævningssystem har fået instruks om at udskrive en regning.



"Det burde være umuligt. For når vi anmelder en importeret bil i Motorregistret, kan nummerpladerne først hentes, når anmeldelsen er færdigbehandlet og accepteret i systemet."



"Herefter skulle opkrævningen for registreringsafgiften følge helt automatisk," siger administrerende direktør Jens Peter Larsen fra QuickImport til Finans.



QuickImport er en af Danmarks største virksomheder inden for import af brugte biler, og her har Peter Larsen gentagne gange oplevet, at Skat undlader at opkræve registreringsafgifter af de biler, som virksomheden har importeret til landet.



Skat har ingen tal for, hvor mange danskere og danske virksomheder, der er blevet taget i at køre rundt i importerede biler uden at betale registreringsafgift.



Men i perioden fra februar i år til udgangen af maj har Skat fundet ni køretøjer, der på grund af fejlen har kørt afgiftsfrit rundt på danske veje.



"Skat er opmærksom på fejlen og følger derfor op på disse sager løbende."



"I forbindelse med opfølgningen sendes en opkrævning til de virksomheder, der er ramt af fejlen, og som ikke selv har konstateret en manglende opkrævning," skriver Skat i en mail til Finans.



/ritzau/