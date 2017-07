Nordea jagter konkurrenternes privatkunder med nyt produkt

Nordea vil kapre pensionskunder fra andre banker og pensionsselskaber med nyt produkt.



Det skriver Jyllands-Posten.



Nordea skruer op for konkurrencen og går målrettet efter attraktive pensionskunder. Banken vil tilbyde et nyt produkt kaldet Dinkapital til privatkunder, som førhen kun var udbudt til firmakunder.



Dinkapital går ud på, at kunderne stiller 5 pct. af deres opsparing til rådighed som kapital for pensionsselskabet, og til gengæld får kunderne en rente på 5 pct.



"Det giver et godt afkast på 5 pct. til kunderne, som er stort set risikofrit, fordi Nordea Liv og Pension skal gå fallit, før kunderne bliver ramt."



"Og for Nordea som bank er det grundet nye solvensregler blevet relativt dyrt at eje et pensionsselskab med garanterede produkter. Derfor er det fornuftigt for banken at lade kunderne stille kapitalen til rådighed," siger indehaveren af konsulentvirksomheden Fpension, Søren Andersen, til Jyllands-Posten.



Nordea har på nuværende tidspunkt 180.000 privatkunder i butikken, hvoraf 100.000 er pensionister, og med det nye produkt forventer Nordea et ganske væsentligt bidrag til bankens samlede vækst de kommende år.



/ritzau/FINANS