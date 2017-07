Tirsdagens aktier: Håbefulde investorer sendte Pandora til tops

Optimismen havde et sikkert tag i det danske aktiemarked tirsdag, hvor stærke tyske nøgletal skabte god stemning, og Pandora glimtede oven på positiv omtale.



Smykkeselskabet steg i forhåbning om, at andet kvartal kan byde på lidt højere vækstrater, end det har været tilfældet i de seneste kvartaler. Det skyldes blandt andet, at sammenligningstallene for andet kvartal sidste år virker mere overkommelige.



"Der er meldinger om, at de vil kunne "vækste" i en højere grad end i de forudgående perioder. De har haft nogle lidt svære kvartaler ikke mindst i USA og Storbritannien, og det har tynget aktiekursen i en lang periode."



"Men der er altså meldinger ude om, at Pandora vil kunne fremvise bedre tal - også på nogle af problemmarkederne," siger senioraktierådgiver Kim Sejdelin fra Jyske Bank til Ritzau Finans.



Carnegie skabte i sidste uge rift om Pandora, da børshuset på baggrund af en rundspørge blandt forhandlere konkluderede, at selskabets regnskab vil vise bedre takter generelt end tidligere i 2017.



Tirsdag var storbanken JPMorgan så ude med et notat, der støtter den vurdering. Bankens anbefaling er uændret "overvægt" og kursmålet 1200 kr., viser data fra Bloomberg.



Pandora, der kommer med regnskab 8. august, steg med 2,8 pct. til 708 kr.



Lige efter fulgte Novozymes med et plus på 2,4 pct. til 289,70 kr. Der kom tirsdag regnskab fra kemiselskabet Dupont, som blandt andet fremstiller enzymer i konkurrence med Novozymes og også hører til blandt Chr. Hansens konkurrenter.



Mens en del af Novozymes' stigning kom i hus efter Duponts regnskab, virkede Chr. Hansen helt uberørt af amerikanernes regnskab og sluttede næsten uændret i 499,60 kr.



Godt nyt til FLSmidth



FLSmidth var til gengæld tydeligt påvirket af godt nyt fra udlandet. En direkte konkurrent på markedet for udstyr til minebranchen - finske Outotec - opjusterede forventningerne på grund af en stærk ordreindgang.



Desuden jævnede Caterpillar analytikerforventningerne med jorden, opjusterede forventningerne og slog analytikernes estimater med bred margin.



Selv om Caterpillar befinder sig et andet sted i værdikæden, kan også det regnskab fortælle lidt om aktiviteten i minesektoren generelt, hvor situationen altså synes bedret. Og FLSmidth, der lå lidt lavere inden opjusteringerne, endte 0,8 pct. højere i 393 kr.



Det generelle marked var også i god gænge. C20 Cap-indekset steg 0,6 pct. til 1163,08 efter stigninger i 15 af de 20 eliteaktier.



Fremgangen blev sikret i løbet formiddagen, da den tyske måling af erhvervstillliden, IFO, overraskede med en stigning til det højeste niveau i statistikkens historie.



/ritzau/FINANS