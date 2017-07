FLSmidth-kollega overrasker positivt og opjusterer

Det amerikanske industriselskab Caterpillar, der blandt andet sælger udstyr til minebranchen ligesom FLSmidth, overraskede aktiemarkedet positivt i regnskabet for andet kvartal og opjusterer forventningerne til 2017.



Caterpillar landede et overskud på 1,49 dollar per aktie, mens analytikerne ifølge Bloomberg havde ventet en indtjening på 1,25 dollar per aktie. Det er en fremgang på 37 pct. i forhold til andet kvartal 2016.



Resultaterne kommer i mål på baggrund af en omsætning på 11,33 mia. dollar mod en forventning om en toplinje på 10,89 mia. dollar. Caterpillar-aktien stiger 5,3 pct. i formarkedet i forlængelse af regnskabet.



I forretningsdivisionen Resource Industries, der sælger udstyr til mineindustrien, steg omsætningen 21 pct. til 1,76 mia. dollar i kvartalet, hvilket primært forklares med et godt salg i eftermarkedet.



"Prisstigninger inden for visse råvarer har sammen med et stigende forbrug af råvarer medført øget aktivitet i minebranchen, hvilket giver behov for vedligeholdelse og ombygning."



"Selskabet vurderer, at råvarepriserne skal stabilisere sig på disse højere niveauer for at sikre stærk aktivitet og længerevarende efterspørgsel på udstyr," skriver Caterpillar.



Det amerikanske selskab opjusterer forventningerne og venter nu en justeret indtjening per aktie på 5 dollar for 2017, mens den tidligere forventning var et plus på 3,75 dollar.



Samtidig er forventningerne til omsætningen løftet til 42-44 mia. dollar fra 38-41 mia. dollar. Hvis den spådom holder, vil det ifølge Bloomberg News være første gang med vækst på toplinjen siden 2012.



"De mine- og olierelaterede aktiviteter er kommet ud af den seneste nedtur, og vi ser stigende efterspørgsel for byggeri i de fleste regioner," siger administrerende direktør Jim Umpleby i en kommentar til regnskabet.



Det amerikanske selskab har hovedsæde i Peoria i staten Illinois og har knap 100.000 ansatte på verdensplan. Caterpillars markedsværdi er på omkring 67 mia. dollar.



/ritzau/FINANS