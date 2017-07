Amerikansk Novo-rival leverer bedre end ventet

Den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly, der er konkurrent til Novo Nordisk, er kommet stærkere end ventet ud af andet kvartal, og forventningerne til årets indtjening bliver opjusteret en anelse.



Selskabet kommer ud af april, maj og juni med et overskud på 1,11 dollar per aktie, hvilket ifølge Bloomberg slog forventningerne blandt analytikerne om et plus på 1,05 dollar. Toplinjen lød på 5,82 mia. dollar mod en forventning på 5,59 mia. dollar.



Diabetesmidlet Humalog, der er et konkurrerende produkt til Novos hurtigtvirkende insulin Novolog, viste et salg på 678,4 mio. dollar i kvartalet, hvilket var svagere end ventet, da analytikerne havde ventet et salg på 719,1 mio. dollar.



Selskabet melder om lavere priser på produktet i USA, hvilket ikke er en overraskelse, da det amerikanske medicinalmarked i øjeblikket er ramt af et nedadgående prispres.



GLP-1-midlet Trulicity, som er konkurrent til Novo Nordisks bedst sælgende middel, Victoza, solgte for 480,2 mio. dollar i andet kvartal, hvilket til gengæld overraskede analytikerne positivt, da estimatet var på 431,7 mio. dollar ifølge Bloomberg.



Eli Lilly skriver i regnskabet, at Trulicity har vundet markedsandele i kvartalet.



Det amerikanske selskab opjusterer forventningerne i forbindelse med regnskabet, så det nu ser en indtjening på 4,10-4,20 dollar per aktie for hele 2017 mod en tidligere spådom på 4,05-4,15 dollar.



Novo Nordisk kommer med regnskab for andet kvartal den 9. august.



/ritzau/FINANS