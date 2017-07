Chr. Hansen-rival overrasker positivt på top- og bundlinjen

Den amerikanske kemikaliegigant Dupont har haft fremgang i andet kvartal, hvor et øget salg af produkter til landbruget har været med til at øge indtjeningen.



Toplinjen steg 5 pct. til 7,42 mia. dollar i april, maj og juni, hvilket var bedre end ventet, da analytikerne ifølge Bloomberg havde ventet et salg på 7,30 mia. dollar i kvartalet.



Omkring halvdelen af Duponts omsætning bliver hentet i landbruget, hvor væksten var på 7 pct. i kvartalet.



Det højere salg var med til at løfte overskuddet til 1209 mio. dollar fra 1093 mio. dollar i samme periode året før. Det svarer til en indtjening per aktie på 1,38 dollar, som var et stykke over de 1,29 dollar, der var ventet blandt analytikerne.



Dupont købte i 2011 den danske ingredienskoncern Danisco for 36 mia. kr. og er blandt C20-selskabet Chr. Hansens konkurrenter inden for blandt andet ingredienser og plantebeskyttelse, mens Novozymes også er en konkurrerende spiller på visse forretningsområder.



I forretningsområdet Nutrition & Health, der blandt andet dækker over ingredienser til fødevarer, viste salget en tilbagegang på i andet kvartal 2 pct. som følge af ændringer i produktmiks samt valutamodvind.



Dupont er i øjeblikket ved at blive fusioneret med konkurrenten Dow Chemical. Selskabet oplyser, at fusionen efter planen vil falde på plads i august, hvorefter det vil sætte gang i en række tiltag, der skal skabe synergier på 3 mia. dollar.



