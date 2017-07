Amerikansk teknologiselskab vil sætte mikrochip i sine ansatte

Et amerikansk teknologiselskab vil som det første i USA sætte en mikrochip i sine ansatte. Chippen vil blandt andet kunne bruges til at betale for mad i selskabets pauserum, åbne døre og logge ind på pc'er.



Det skriver Independent.



Teknologiselskabet, Three Square Market, som designer pauserum med mini-kiosker til virksomheder, vil tilbyde sine ansatte at få chippen.



Chippen er frivillig og selskabet regner med, at over 50 medarbejdere vil tage imod tilbuddet. Chippen vil blive implementeret mellem tommelfingeren og pegefingeren og benytter sig af den samme teknologi, som kontaktløse kreditkort og mobilbetaling.



"Med tiden vil teknologien blive standardiseret og gøre, at man kan bruge mikrochippen som pas, til offentlig transport og til at foretage alle former for indkøb," udtaler Three Square Markets topchef, Todd Westby, i en pressemeddelelse.



Det er ikke kun Three Square Market, som har fået øjnene op for teknologien. Derimod stiger interessen af biometrisk teknologi i mange selskaber, for eksempel fra et svensk togselskab, som vil tilbyde passagerer en mikrochip i stedet for fysiske biletter.









/ritzau/FINANS