Britiske myndigheder undersøger minegigant for korruption

Den engelske rigsadvokat, Serious Fraud Office, undersøger en mistænkelig betaling fra mineselskabet Rio Tinto til en konsulent i 2011.



Det skriver Financial Times.



Det London-baserede mineselskab Rio Tinto underrettede selv SFO, amerikanske og australske myndigheder i slutningen af 2016 om betalingen på 10,5 mio. dollar (67 mio. kr.) til konsulenten Francois Polge de Combert for hans arbejde i det vestafrikanske land Guinea for seks år siden.



De australske myndigheder har allerede undersøgt betalingen, som førte til fyringen af to højtstående medarbejdere i Rio Tinto. Nu undersøger SFO selskabet for korruption, hvilket kan føre til store bøder for selskabet.



"Vi vil samarbejde med SFO og andre relevante myndigheder, som vi også har gjort, siden vi underrettede myndighederne om betalingen i november 2016," udtaler Rio Tinto i forbindelse med sagen.



Rio Tinto har aldrig fortalt, hvorfor det oplyste myndighederne om betalingen. Men emails, som blev postet på nettet sidste år, har vist, at højtstående medarbejdere i selskabet har diskuteret betalingen og Francois Polge de Comberts nære forhold til Guineas præsident.



Undersøgelsen af Rio Tinto er det seneste tilbageslag i en stribe af udfordringer for selskabet, siden det for 20 år siden begyndte udforskningen af minen i Guinea, som er den tredjestørste jernmine i verden.



