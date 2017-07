Mineselskab får skattebillet på 1213 mia kr i Tanzania

En strid mellem guldmineselskabet Acacia og Tanzania er midlertidigt kulmineret i et skattekrav fra landet, der får EU's skattekrav til Google til at ligne løsøre. Det skriver finansmediet Bloomberg.



Ifølge Bloomberg har Tanzania udskrevet en skattebillet på 190 milliarder dollar til Acacia, svarende til 1213 milliarder danske kroner.



"Acacia er uenige i skattemyndighedernes vurdering. Selskabet overvejer alle muligheder og vil komme med yderligere kommentarer på et senere tidspunkt," skrev Acacia mandag i en fondsbørsmeddelelse.



Acacia Mining driver guldminerne Bulyanhulu og Buzwagi i Tanzania. Sidste år omsatte selskabet for 1,1 milliarder dollar.



Tanzania har siden foråret argumenteret for, at Acacia Mining har snydt i skat siden år 2000. Det er blevet til to rapporter, der altså kommer frem til, at Acacia skylder 190 milliarder dollar til myndighederne.



"Som tidligere udmeldt, så er Acacia uenig i konklusionerne i begge rapporter og har betalt sin skat til fulde," skriver Acacia, der samtidig fortæller, at selskabet ikke har kunnet se nogle af de to rapporter endnu.



Aktierne i Acacia mining faldt mandag 20,6 procent på børsen i London. Siden samme periode sidste år er værdien af selskabet mere end halveret til 757 millioner pund.



Ud over skattebilletten har Tanzania tidligere i år forbudt eksport af ubehandlet guld. Det koster ifølge Bloomberg Acacia omkring en million dollar om dagen, at selskabet ikke kan eksportere det, minerne producerer.



Ifølge selskabets regnskab for første halvår, der blev offentliggjort tidligere i juli, sidder Acacia på næsten fire ton guld udvundet i Tanzania, som man ikke kan få ud af landet.



/ritzau/