Medicinalkæmper tjener store summer på hjertemedicin i Danmark

To af de helt store udenlandske medicinalselskaber har det seneste år haft en større prisfest på det danske marked for hjertemedicin, skriver Finans.



Japanske Takeda og schweiziske Sandoz har delt en stor millionfortjeneste imellem sig som følge af mangel på konkurrence fra andre virksomheder.



"I det år, hvor der kun har været to aktører på markedet, har det kostet cirka 30 mio. kr. ekstra (for patienterne, red.). Det, synes jeg, er relativt mange penge," siger Lars Lundager Walmar, apoteker på Hadsund, Mariager og Terndrup Apoteker.



Gennem 2017 har de to virksomheder skiftedes til at vinde langt størstedelen af markedet - med solid profit til følge.



Det er i 2017 sket ved, at Takeda har haft en fast pris på sit produkt, mens Novartis' Sandoz skiftevis har budt ind med en lidt højere pris efterfulgt af en lidt lavere pris hver 14. dag.



"Vi mener, at et godt marked er et konkurrencepræget marked, og det er generelt godt for sundhedssystemet som følge af lavere priser. Vi er ikke specielt glade for duopoler, fordi det fører til spørgsmål om mangel på konkurrence, som du f.eks. stiller," siger Alexander Krujatz, nordisk landechef for Sandoz til Finans.



I Danmark opererer man med prisperioder af 14 dages varighed. Den virksomhed, der har den laveste pris i perioden, vinder stort set hele markedet til at sælge virksomhedens lægemiddel i en periode på to uger.



