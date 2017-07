Det amerikanske olieserviceselskab Halliburton leverede over forventning på både salget og driften i andet kvartal.



Investorerne belønner overraskelsen med en stigning på 2,5 pct. til 45,50 dollar i det amerikanske formarked.



Halliburton omsatte i april, maj og juni for 4,96 mia. dollar, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde regnet med et salg på 4,86 mia. dollar.



Det blev omsat til en justeret driftsindtjening på 408 mio. dollar mod ventet 361,1 mio. dollar blandt analytikerne.



Halliburton er et af verdens absolut største olieserviceselskaber med aktiviteter i mere end 70 lande. Selskabet har tidligere haft Dick Cheney, der var vicepræsident i USA under George W. Bush, som topchef.



/ritzau/FINANS