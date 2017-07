EU undersøger muligt kartel mellem tyske bilgiganter

Relateret indhold Artikler

EU's konkurrencemyndighed undersøger sagen om et påstået kartel blandt en gruppe tyske bilproducenter. Det kan føre til store bøder for virksomhederne.



Det meddelte EU-Kommissionen lørdag.



Kommissionen og de tyske konkurrencemyndigheder har fået et tip om det mulige kartel.



"EU-Kommissionen og Bundeskartellamt (den tyske konkurrencemyndighed, red.) har modtaget information om denne sag, som i øjeblikket bliver undersøgt af kommissionen. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at spekulere mere," lyder det fra EU-Kommissionen.



Det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel rapporterede fredag, at Volkswagen, Audi, Porsche, BMW og Daimler i årevis har haft et hemmeligt samarbejde. Det skal have stået på siden 1990'erne.



Bilproducenterne har blandt andet muligvis arbejdet sammen om at fastsætte priser på systemer til at behandle dieseludledning. Det er sket gennem arbejdsgrupper.



I alt skal der ifølge Der Spiegel have været 60 arbejdsgrupper med deltagelse af flere end 200 medarbejdere.



I grupperne har de diskuteret alle områder af biludvikling, bremser, diesel- og benzinmotorer og udstødningssystemer.



Volkswagen, der ejer Audi og Porsche, og Daimler, der ejer Mercedes-Benz skal i et brev have indberettet kartellet til de tyske konkurrencemyndigheder.



Brevet, som Der Spiegel har set, er fra 4. juli. Et samarbejde mellem alle landets store bilproducenter kan ifølge brevet have været i strid med den tyske konkurrencelovgivning.



Virksomheder, som bliver fundet i skyldige i at have overtrådt EU's konkurrenceregler, kan blive idømt bøder på op til ti procent af deres globale omsætning.



Volkswagen står allerede til at skulle betale et tocifret milliardbeløb i bøder og kompensation. Det er en konsekvens af, at virksomheden i efteråret 2015 indrømmede at have svindlet med målinger af bilernes udledning af miljøskadelige NOs-gasser.



Der Spiegel skriver, at fundamentet for den såkaldte "dieselgate" blev lagt gennem en del af bilproducenternes samarbejde.



Rygtet om kartelsagen, der nu er bekræftet, sendte de tyske bilproducenters aktier ned fredag. Volkswagen faldt 3,9 pct., BMW droppede 2,5 pct. fredag, Daimler faldt 2,1 pct. og Volkswagen faldt 3,2 pct. Det samlede marked målt på DAX-indekset faldt 1,7 pct.



/ritzau/Reuters