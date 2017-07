Amerikansk bankkolos satser på Irland som EU-base op til brexit

Bank of America er blevet den første blandt branchegiganterne på Wall Street til at udpege den irske hovedstad Dublin som ny hovedadresse for sin forretning i EU.



Det sker som et led i at imødekomme konsekvenserne ved briternes fremtidige udtrædelse af EU - også kendt som brexit - skriver nyhedsbureauet Reuters.



Udover Bank of America planlægger andre internationale banker på samme vis at oprette datterselskaber i EU for at sikre, at de kan blive ved med at servicere deres kunder, hvis deres afdelinger i London mister evnen til at drive forretning på tværs af landene i det europæiske samarbejde, når Storbritannien efter planen forlader EU i marts 2019.



Allerede nu ser Frankfurt og Dublin ud til at være tidlige vindere i forhold til bankernes foretrukne steder at drive forretning i EU, når brexit rigtig træder i kraft.



- Bank of America har haft forretning i Irland og engageret sig i lokalsamfundet i snart 50 år, udtaler Brian Moynihan, bestyrelsesformand og administrerende direktør i Bank of America, ifølge Reuters.



Banken, der er blandt verdens største finans- og bankkoncerner, oplyser ikke, hvor mange arbejdspladser den regner med at flytte til eller skabe i den irske hovedstad, hvor den i forvejen har mere end 700 ansatte og en fuldt licenseret enhed. Men banken fortæller, at nogle af de fremtidige arbejdspladser også kan ende i andre afdelinger i EU.



Både Citigroup og Morgan Stanley, der ligesom Bank of America er blandt finanskæmperne på Wall Street, har udpeget Frankfurt som deres foretrukne EU-hovedkvarter, mens britiske Barclays er i dialog med myndighederne i forhold til en udvidelse af sine aktiviteter i Dublin.



/ritzau/FINANS