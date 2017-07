Periode 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Q4 786 847 1081 875 722 688 592 585 988 Q3 970 735 642 607 1014 633 616 935 1017 Q2 757 856 806 510 351 726 269 511 680 672 Q1 567 616 472 646 299 611 366 349 433 563 Ialt 3228 2860 2879 2132 3073 1956 2068 2633 3240 Mål* 3100 3000 3000

Periode 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Q4 1180 827 1251 779 412 1023 477 Q3 592 821 839 612 241 781 501 Q2 567 637 888 715 581 428 668 248 Q1 589 711 376 422 584 696 327 494 I alt 3120 2912 3227 2556 1777 2769 1720 2249

General Electric (GE) havde igen et fald i antallet af bestilte og afskibede vindmøller i andet kvartal i GE Wind-forretningen, der er en af Vestas' store konkurrenter.GE Winds ordreindgang faldt til 567 møller fra 637 i samme kvartal for et år siden, og der blev sendt 757 afsted til kunderne mod 856 i andet kvartal af 2016.Det var andet kvartal i træk med fald i ordrerne og tredje i træk med et lavere antal producerede møller. GE opgør dog kun produktion og ordrer i antal møller, så underliggende kan der være tale om møller med større kapacitet og dermed højere pris.GE skriver da også, at omsætningen inden for salget af onshore-vindmøller steg 1 pct. mod året førTabel med GE Winds afskibninger af vindmøller de seneste kvartaler og år:* Midten af prognoseinterval på 3000-3200 i 2016.Tabel med GE Winds ordreindgang på vindmøller de seneste kvartaler og år:Kilde: Tal indsamlet af Ritzau Finans fra telekonferencer afholdt af General Electric i forbindelse med regnskabsrapporteringer/ritzau/FINANS