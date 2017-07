Overskuddet i det statsejede svenske energiselskab Vattenfall steg i andet kvartal, selv om indtægterne gik en smule tilbage.



Nettooverskuddet i kvartalet landede på 2119 mio. svenske kr., hvilket er langt bedre end underskuddet på 5818 mio. svenske kr., som Vattenfall præsterede i andet kvartal 2016.



- Vi leverer stabile resultater, hvis man ser på nettoresultatet. Det er meget bedre end sidste år, men vi plejer normalt også at kigge på de underliggende driftsresultater, og her ser vi ligeledes forbedringer, siger Magnus Hall, der er administrerende direktør i Vattenfall, til det svenske nyhedsbureau TT.



Det underliggende driftsresultat lander på 4856 mio. svenske kr. mod 3701 mio. svenske kr. samme periode sidste år.



Driftsresultatet på EBIT-niveau endte også bedre i dette års andet kvartal, da det viste et plus på 4429 mio. svenske kr. mod et minus på 8272 mio. svenske kr. i andet kvartal 2016.



Nettoomsætningen, der lander på 29.349 mio. svenske kr. i andet kvartal 2017, er dog en smule lavere end samme periode sidste år, hvor resultatet blev 30.047 mio. svenske kr.



/ritzau/FINANS