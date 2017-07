Vestas har fået amerikansk ordre på 200 MW

Vestas har landet en ordre på 200 megawatt (MW) fra USA.



Der er tale om en bestilling på 100 styk V110-2,0 MW-møller til et projekt i Texas. Kunden er amerikanske Flat Top, der er et indirekte datterselskab af Alterra Power.



Det er første gang, at selskabet bestiller Vestas-møller til et projekt i USA, oplyser det danske selskab.



Kontrakten omfatter desuden en tiårig serviceaftale i den dyreste klasse hos Vestas, AOM 5000.



Møllerne ventes leveret fra fjerde kvartal 2017, og idriftsættelsen er planlagt til første kvartal næste år. Møllerne skal produceres på Vestas' fabrikker i Colorado, oplyser det danske selskab.



/ritzau/FINANS