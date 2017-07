Visa-kortene glødede i forskudt tredje kvartal

Relateret indhold Artikler

Kreditkortkæmpen Visa landede et bedre end forventet kvartalsoverskud og hævede prognosen for hele regnskabsåret 2016/17 efter børstid torsdag.



En styrket amerikansk økonomi samt gode resultater fra Visa Europe, som blev overtaget i juni sidste år, ligger bag fremgangen.



Visas betalingsvolumen steg 38,4 pct. i valutajusterede tal til til 1.860 mia. dollar i det forskudte tredje kvartal, der svarer til kalenderårets andet kvartal.



Nettoresultatet steg til 2,06 mia. dollar - eller 86 cent per aktie - fra 412 mio. dollar, svarende til 17 cent per aktie.



Analytikerne havde ventet en indtjening på 81 cent ifølge estimater fra Bloomberg News.



Visa-aktien steg 0,9 pct. til 99 dollar i det amerikanske eftermarked.



