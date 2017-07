Investeringer og skatteudgift tynger Ebays overskud

Nettooverskuddet hos det amerikanske Ebay Inc. faldt i andet kvartal med 94 pct. i forhold til samme periode året før, skriver Reuters.



Indtjeningen efter skat faldt til 27 mio. dollar eller 170 mio. kr. Det svarer til en indtjening på to cent per aktie sammenlignet med 38 cent et år forinden, da der stod 437 mio. dollar på bundlinjen.



Det markante dyk skyldes hovedsageligt en ekstraordinær skatteudgift på 311 mio. dollar, oplyser Ebay ifølge thestreet.com i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet torsdag.



Ses der bort fra dette og andre ekstraordinære poster var indtjeningen efter skat på 45 cent per aktie, hvilket var på niveau med analytikernes forventninger ifølge Reuters.



Indtægterne i kvartalet, der endte 30. juni, steg 4,4 pct. til 2,33 mia. dollar.



Selskabet tjener sine penge på at sælge og auktionere varer online og er en førende platform for handel mellem private.



Den samlede værdi af varer solgt via Ebay steg til 21,5 mia. dollar, viser regnskabet.



Ebay, der er i hård konkurrence med firmaet Amazon, fortsætter med at poste mio. af dollar i marketing, ligesom virksomheden moderniserer sine onlineplatforme for at tiltrække flere kunder.



Der bliver også satset hårdere på produktudvikling.



I andet kvartal steg salgs- og marketingomkostningerne med 2,4 pct. til 637 mio. dollar, hvilket svarer til fire mia. kr.



Udgifterne til produktudvikling steg 6,1 pct. til 313 mio. dollar. Det svarer til to mia. kr.



Ebay advarer i regnskabet om, at overskuddet i indeværende kvartal måske ikke vil leve op til analytikernes forventninger som følge af fortsatte investeringer i markedsføring og opgradering af handelsplatform.



Målet med investeringerne er at lokke flere kunder ind i butikken.



Udsigten til lavere end ventet indtjening i tredje kvartal sendte aktiekursen på Ebay ned med omkring fem pct. på Wall Street ifølge Reuters.







/ritzau/