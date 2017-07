Telia taber terræn til konkurrenterne: Mister 10.000 kunder

Mobilselskabet Telia får færre navne i kundekartoteket, som månederne skrider frem. I selskabets halvårsregnskab kan man læse, at der 96.000 færre abonnenter efter andet kvartal er overstået.



Telia skriver, at antallet af abonnementer falder, fordi selskabet stopper salget af taletidskort.



Selv hvis man fjerner kundetabet på det stoppede salg af taletidskort, må Telia stadig konstatere et læk i kundekredsen på 10.000 faste abonnenter, skriver Ritzau Finans.



Det betyder, at Telia konstant har tabt kunder i et helt år i træk.



Sammenligner man med halvårsregnskabet fra sidste år, har Telia 158.000 færre mobilkunder i forretningen.



Også antallet af fastnetkunder falder, men det udgør i forvejen en langt mindre andel af den samlede kundekreds.



Dermed taber Telia tempo i forhold til nogle af konkurrenterne, der i deres halvårsregnskaber har kunnet præsentere kundefremgang.



3, der i Danmark også har brandet Oister, har ifølge deres regnskab fået 37.000 kunder i andet kvartal. Telenor fortalte tidligere i juli, at man havde fået 11.000 nye mobilkunder i løbet af kvartalet.



TDC, den største spiller på det danske telemarked, kommer med regnskab for andet kvartal 10. august.



Telia kan dog notere sig et overskud før af- og nedskrivninger for de første seks måneder af 2017. Det er dog skrumpet med 7,7 procent.



Selskabet har også tabt 3000 bredbåndskunder, mens der er fremgang på tv-siden, hvor Telia har lokket 5000 flere kunder i butikken.



/ritzau/