Pengene fosser ud af PostNord i Danmark

PostNord i Danmark lider stadig voldsomt finansielt. Regnskabet for første halvår 2017 viser en fordobling af underskuddet og et stort fald i omsætningen.



Målt på driftsresultatet, EBIT, tabte PostNord Danmark 748 millioner svenske kroner i første halvår. Det er mere end dobbelt så meget som de 304 millioner svenske kroner, der blev tabt i samme periode sidste år.



- Resultatet påvirkes fortsat af den kraftige digitalisering i Danmark, som ikke har kunnet opvejes af øget logistikomsætning og omkostningstilpasninger i brevvirksomheden.



- Der arbejdes fortsat med at indføre en økonomisk bæredygtig produktionsmodel, som i løbet af nogle år skal give PostNord Danmark forudsætninger for lønsomhed, skriver PostNord om den danske del af forretningen i sit regnskab.



Omsætningen, de penge der kommer ind fra salget, faldt med 10 procent til 4,3 milliarder svenske kroner i første halvår.



Igen peger PostNord mod den øgede digitalisering, hvor både private og ikke mindst offentlige kunder bruger e-mails eller e-boks til at kommunikere med, som baggrunden.



- I Communication Services (post, red.) faldt den sammenlignelige omsætning med 27 procent, idet PostNord Danmarks brevmængder faldt med 23 procent som følge af den omfattende digitalisering, skriver PostNord.



PostNord lider ikke bare under faldende brevmængder, men også flere tusinde ansatte der er på tjenestemandskontrakter. De er utroligt dyre at fyre.



Alene i andet halvår er der hensat 386 millioner svenske kroner til "afvikling af personale med særlige vilkår" i den danske forretning.



PostNords kvaler har ført til, at der politisk skal handles.



PostNord skal tilføres penge, og det kan betyde, at forretningen bliver splittet op, da de svenske ejere ikke er meget for at bære den tabsgivende danske del af forretningen.



- Vi er i dialog med ejerne om rammerne for omstillingen i Danmark og finansieringen af omstillingen, mens vi sideløbende har sikret refinansieringen af de obligationer, der forfalder i september, skriver administrerende direktør for PostNord Håkan Ericsson i en kommentar.



/ritzau/