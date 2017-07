Drop af taletidskort koster Telia 96.000 abonnenter

Relateret indhold Artikler

Mobilselskabet Telia har mistet 96.000 abonnenter fra april til og med juni. Det oplyser selskabet selv i sit halvårsregnskab.



Telia skriver, at antallet af abonnementer falder, fordi selskabet stopper salget af taletidskort.



Sammenligner man med halvårsregnskabet fra sidste år, har Telia 158.000 færre mobilkunder i forretningen.



Også antallet af fastnetkunder falder, men det udgør i forvejen en langt mindre andel af den samlede kundekreds.



Dermed taber Telia tempo i forhold til nogle af konkurrenterne, der i deres halvårsregnskaber har kunnet præsentere kundefremgang.



3, der i Danmark også har brandet Oister, har ifølge deres regnskab fået 37.000 kunder i andet kvartal. Telenor fortalte tidligere i juli, at man havde fået 11.000 nye mobilkunder i løbet af kvartalet.



Telia kan dog notere sit et overskud før af- og nedskrivninger for de første seks måneder af 2017.



/ritzau/