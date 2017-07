Relateret indhold Artikler

Den schweiziske speditør Panalpina kunne ikke følge med det hastigt voksende marked for luftfragt i andet kvartal og tabte dermed markedsandele til konkurrenterne. Samtidig falder bruttoindtægterne på området.



Helt præcis fragtede Panalpina 7 pct. mere ad luftvejen i andet kvartal sammenlignet med andet kvartal sidste år. Det var en lavere vækst end de 10 pct., der blev registreret i hele markedet ifølge Panalpinas estimater. Med til historien hører dog, at selskabet har taget markedsandele de sidste mange kvartaler i træk.



På søfragtområdet voksede Panalpina med 3 pct., hvilket ifølge selskabet matchede markedets samlede vækstrate.



Bruttoindtægterne faldt samtidig 10 pct. per flyttet ton inden for luftfragt, da de rater, selskabet betaler, stiger under indtryk af den voksende efterspørgsel. Søfragten bød desuden på et fald på 7 pct. i bruttooverskud per tyvefodscontainer og bød dermed på fjerde kvartal i træk med pres på indtægterne.



Panalpina-topchef Stefan Karlen melder om et svært marked, fordi leverandørerne til havs og i luften sørger for at holde priserne oppe.



- Vi forventer, at rederierne og flyselskaberne vil være meget mere disciplinerede end tidligere år med hensyn til at styre transportkapaciteten og dermed holde fragtraterne oppe. Mens vi har tillid til, at vi kan øge overskuddet inden for søfragt i andet halvår, så vil luftfragt fortsat være under pres, siger direktøren i regnskabet.



/ritzau/FINANS