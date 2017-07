Telia taber kunder og har pres på indtjeningen i Danmark

Telia må igen se mobilkunderne skifte til konkurrenterne, og indtjeningen i teleselskabets danske forretning er samtidig under pres.



I april, maj og juni mistede selskabet 10.000 mobilkunder med fast abonnement i Danmark, hvilket er fjerde kvartal i træk med kundetab.



Tallet lyder på hele 96.000, hvis man tæller taletidskunder med, men det fald skal ses i lyset af en beslutning om ikke længere at sælge taletidskort.



Telias danske forretning opnåede i andet kvartal et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 153 mio. svenske kr., hvilket er et fald på 7,7 pct. i lokal valuta.



Telia har desuden mistet 3000 bredbåndskunder, mens et lyspunkt i regnskab er 5000 nye tv-kunder.



Det svensk-finske teleselskab må samlet se sine danske konkurrenter komme bedre ud af andet kvartal.



Telenor og teleselskabet 3 har allerede været på banen med regnskaber tidligere i denne uge, og de to selskaber vandt henholdsvis 11.000 og 37.000 mobilkunder og havde begge markant fremgang på driftsindtjeningen.



TDC, den største spiller på det danske telemarked, kommer med regnskab for andet kvartal 10. august.



For hele Telia-koncernen, der blandt andet tæller resten af Norden og Baltikum, faldt EBITDA-indtjeningen 4,6 pct. til 6,1 mia. svenske kr. i andet kvartal, hvilket var 100 mio. svenske kr. lavere end ventet af analytikerne ifølge SME Direkt.



I forbindelse med regnskabet oplyser teleselskabet, at det skal mindske omkostningerne med 3 pct. samlet set. Efter planen bliver 850 stillinger nedlagt, hvor omkring 650 vil være i Sverige.



/ritzau/FINANS