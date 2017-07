ABB skuffer lidt på toplinje og drift i andet kvartal

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Det svensk-schweiziske industriselskab ABB kunne ikke helt leve op til markedets forventninger til toplinjen og driften i andet kvartal, hvor ordreindgangen til gengæld var pæn.



ABB omsatte for 8454 mio. dollar i april, maj og juni, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af SME Direkt havde sigtet efter et salg på 8532 mio. dollar.



Det operationelle driftsresultat (EBITA) landede på 1042 mio. dollar mod ventet 1079 mio. dollar blandt analytikerne.



Ordreindgangen landede på 8349 mio. dollar, mens analytikerne havde regnet med en tilstrøm af ordrer på 8260 mio. dollar. Organisk steg ordreindgangen da også med 3 pct. i andet kvartal mod et fald på 3 pct. i første kvartal.



ABB fastholder i regnskabet, at 2017 er et "omstillingsår" for selskabet, der sidste år solgte sin kabelforretning til danske NKT Holding.



/ritzau/FINANS