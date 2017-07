Biotekpatent gav jackpot: Bagmand hiver 6,8 mia ud

Relateret indhold Aktieordbog

Rettet kl. 21.25



Julen kommer tidligt i år for den danske biotekinvestor Florian Schönharting, der er stifter og bestyrelsesformand i selskabet Forward Pharma.



Det Nasdaq-noterede selskab udsendte tirsdag en børsmeddelelse om, at Forward Pharma udbetaler et udbytte til aktionærerne på 917,7 mio. euro, svarende til omkring 6,8 mia. kr.



Den beslutning vil forgylde selskabets investorer, herunder Florian Schönharting, der kontrollerer 54,73 pct. af aktierne i selskabet, foruden at han også selv har ejerskab.



Det betyder, at rækken af investorer, som Florian Schönharting administrerer for står til at få 3,72 mia. kr.



Florian Schönharing er bestyrelsesformand i Forward Pharma og også medstifter at det succesrige biotekselskab Genmab.



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Florian Schönharting.



Udbytte beror på forlig



Det ekstraordinære udbytte til aktionærerne kommer i kølvandet på et forlig, som Forward Pharma indgik med den amerikanske biotekgigant Biogen i starten af året.



De to selskaber sloges om, hvem der var den retmæssige ejer af det aktive stof dimethyl fumarate (DMF), som bruges i Biogens præparat Tecfidera til behandling af sklerose.



I januar indgik de to selskaber således et forlig, hvor Biogen skulle betale Forward Pharma 9 mia. kr. for at få rettighederne til at bruge stoffet.



"Vi er glade for at have indgået dette forlig med Biogen, og vi tror, at det er i Forward Pharmas aktionærers bedste interesse. Denne aftale begrænser vores risiko for et tab, hvis vi ikke har succes i hverken USA eller Europa, og det giver klarhed over strømmen af royalties, der kommer, hvis produktet får succes," sagde Florian Schönharting til Børsen i forbindelse med forliget.



Forward Pharma bygger således på patenter, som er identiske med Biogens patenter, men Forward Pharma var først til møllen, og det udløste altså en milliardregn over selskabet



Der kan komme mere



Lige nu kæmper Forward Pharma videre hos domstolene for at få ret til en stigende royalty-procent fra Biogens salg af Tecfidera, der allerede ligger på omkring 4 mia. dollar.



Ifølge forliget fra januar ville Forward Pharma få 10 pct. af salget af Tecfidera i USA fra 2021 og frem, hvis danskerne vandt patentsagen.



Den amerikanske patentsag tabte Forward Pharma imidlertid i april, men den kører fortsat videre, efter selskabet har anket dommen.



Spørgsmålet er nu om Forward Pharma har en chance i et lignende søgsmål i Europa, hvor man ser forskelligt fra USA på patentspørgsmål.



Her ventes EPO, det europæiske patentkontor, at komme med en afgørelse i slutningen af 2017.



Vækstfond forgyldes



Ud over Florian Schönharting er der også andre i den danske andedam, som står til at blive forgyldt af udbytteudbetalingen.



Således vil det statsejede Vækstfonden få udbetalt et større trecifret millionbeløb, eftersom de var hurtige til at se potentialet i Forward Pharma og investere i selskabet.



I en første version af artiklen stod der fejlagtigt, at Florian Schönharting ejer 55 pct. af Forward Pharma. Det rigtige er, at han kontrollerer 55 pct. af selskabet på vegne af en lang række investorer.