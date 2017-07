Bilgiganten Daimler vil justere motorsoftwaren på mere end tre mio. dieseldrevne køretøjer for at mindske forbruget af brændstof. Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor USA og EU undersøger Mercedes-Benz-biler for at udlede mere CO2, end hvad producenten hævder.



Det skriver Wall Street journal.



Selv om Daimler omtaler beslutningen som en "servicehandling", minder den om en lignende tilbagekaldelse af 11 mio. Volkswagen-køretøjer, efter at det blev afsløret, at Volkswagen havde skjult bilernes reelle udledning af giftige gasser.



I Tyskland har bekymring omkring dieselforbud medført et skarpt fald i salget af dieselbieler. Angela Merkels regering har derfor opfordret bilindustrien til at vedtage frivillige initiativer, som kan begrænse dieselforurening.



- Den offentlige debat om dieselmotorer skaber usikkerhed - især for vores kunder. Vi har derfor besluttet os for yderligere tiltag til at berolige ejerne af dieselbiler og til at styrke tilliden til dieselteknologi, skriver Daimlers chefdirektør, Dieter Zetsche, i en udtalelse.



Ifølge Daimler vil opdateringen koste op mod cirka 220 mio. euro (1,6 mia. kr.), og bilejerne kommer ikke til at betale for ændringerne.



Bilkoncernen er under undersøgelse i både Tyskland og USA for at begå kriminel aktivitet, men selskabet er indtil videre ikke blevet tiltalt for ulovligheder.



