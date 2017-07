GN Hearings tab af markedsandele i maj i den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, viste sig at være en enlig svale.



Øget konkurrence fra nye konkurrerende produkter, der blev lanceret hos VA i maj, så ellers ud til at gøre et større indhug i GN Hearings position i årets femte måned, men i juni kom det danske selskab stærkt igen.



Samtidig gik Widex, der også lancerede sit nye trådløse topprodukt, Widex Beyond, hos VA i maj, igen frem, mens William Demant Holding holdt fast i den styrkede position, som selskabet sikrede sig i november sidste år, da topproduktet Oticon Opn blev lanceret hos VA.



GN Hearing løftede således sin markedsandel hos VA til 19,2 pct. i juni fra 18,1 pct. i maj, mens Widex' andel blev løftet til 1,6 pct. fra 1,5 pct. William Demant Holding holdt gennem sit Oticon-brand fast i en markedsandel på 11,2 pct.



Dermed er GN Hearing fortsat klart næststørst hos VA, hvor verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, er markedsleder med en andel på 44,2 pct. i juni. Den blev i øvrigt reduceret fra 44,7 pct. i maj.



Amerikanske Starkey indtager tredjepladsen med en markedsandel på 16,6 pct. i juni mod 17,3 pct. i maj, mens tyske Sivantos er på femtepladsen efter William Demant Holding med sin markedsandel på 7,3 pct. i juni.



Det privatejede danske selskab Widex er fortsat klart den mindste spiller hos VA, men selskabet har stadig ambitioner om at udbygge positionen betragteligt.



GN Hearings nyeste trådløse topprodukt, Resound Linx 3D, kan grundet de begrænsede lanceringsmuligheder hos VA først komme med i salgskanalen i november.



VA står for godt 20 pct. af det samlede amerikanske marked, og der tilpasses mere end 600.000 høreapparater gennem organisationens audiologer hvert år.



/ritzau/FINANS