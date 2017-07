Investorer tvivler på Netflix' bonuslønninger: Er der lusk med i spillet?

Direktører i Netflix rammer deres bonusmål med forbløffende nøjagtighed, hvilket får investorer til at sætte spørgsmålstegn ved, om der ligger lusk bag. Det har skattemæssig betydning, da præmierne kan trækkes fra i skat, men kun hvis det har været "væsentligt usikkert" at opnå målet.



Det skriver Financial Times.



Mens Netflix' estimater af antal abonnementer og overskud ofte afviger meget fra de endelige opgørelser, har streamingtjenesten bedre erfaring med at forudse sin omsætning, der siden 2015 er blevet brugt som målparameter i bonusplanen for de tre topdirektører Neil Hun, Greg Peter og Ted Sarandos.



De tre direktører har ramt plet i syv ud af otte kvartaler i 2015 og 2016. Det har skaffet dem 18,7 mio. dollar (120,4 mio. kr.) i bonusser.



Direktørernes nøjagtighed har skabt skepsis hos topinvestorer, som mistænker streamingtjenesten for at sætte sikre mål. Bonusordningen giver Netflix skattemæssige fordele, da amerikanske firmaer har mulighed for at fratrække bonusser til højtlønnede direktører fra selskabskatten, hvis præmierne er præstationsbaserede, og det endelige resultat er "væsentligt usikkert".



Netflix understreger, at resultaterne ikke er givet på forhånd.



- Vi sætter målene på det kommende kvartals globale streamingindtægter tidligt i kvartalet og inden for frister, som er sat af 162(m) (paragraf i USA's skattelov, red.). Det faktum, at målene er opsat under forventninger, gør dem i sagens natur usikre og ikke en forudindtaget konklusion. For at nå målet kræver det, at lederne gør en indsats og viser ledelsesevner, udtaler Netflix til Financial Times.



/ritzau/FINANS