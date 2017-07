Teleselskabet 3 vinder mange nye kunder og løfter overskuddet

Der er kommet en del flere kunder ind i folden hos teleselskabet 3 i de seneste måneder, hvor nye EU-regler omkring roaming har skabt røre i telebranchen.



3 fik således 37.000 nye kunder i april, maj og juni, og driftsindtjeningen før af- og nedskrivninger, EBITDA, steg til 190 mio. kr. fra 126 mio. kr. i samme kvartal sidste år.



På toplinjen var der til gengæld et fald til 672 mio. kr. fra 713 mio. kr., viser regnskabet fra det svenske investeringsselskab Investor AB, der ejer 40 pct. af teleselskabet.



- Vores omsætning ligger lidt lavere end samme kvartal sidste år, hvilket primært skyldes, at der var få smartphone-nyheder i løbet af kvartalet og dermed et samlet lavere salg af hardware.



- Driftsresultatet er til gengæld steget både sammenlignet med forrige kvartal og samme kvartal sidste år, så vi er alt i alt godt tilfredse med indsatsen og resultatet for andet kvartal, siger Morten Christiansen, administrerende direktør for 3, i en kommentar til regnskabet.



Det europæiske telemarked er i øjeblikket midt i en stor omstillingsfase, da der i juni kom nye regler, som betyder, at teleselskaberne ikke længere må tage betaling for, at kunderne bruger deres telefoner i andre EU-lande - også kendt som roaming-afgifter.



Flere danske teleselskaber har set sig nødsaget til at hæve priserne med 10-20 kr. om måneden, fordi de stadig skal betale de udenlandske operatører, når kunderne brugerne telefonen i andre lande.



3 valgte at holde sine priser uændrede, og de nye regler har ifølge selskabet selv haft en positiv virkning.



- Det er herligt at konstatere, at vores plan om at vækste går, som den skal. Der blev rusket op i hele markedet på baggrund af EU's regulering i andet kvartal, og det har udviklet sig positivt for os, siger Morten Christiansen.



Tirsdag afslørede konkurrenten Telenors regnskab en kundevækst på 11.000 i andet kvartal, mens driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger steg markant.



De to øvrige toneangivende spillere på det danske telemarked, Telia og TDC, kommer med regnskab henholdsvis 20. juli og 10. august.



/ritzau/FINANS