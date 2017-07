Den svenske industrikoncern Electrolux, som producerer hårde hvidevarer og husholdningsapparater, har tjent mere end ventet på driften i andet kvartal trods en let skuffelse i salget.



Driftsresultatet endte på 1942 mio. svenske kr. i andet kvartal, hvilket dermed lå et pænt stykke over de 1726 mio. svenske kr., som analytikerne havde sat næsen op efter ifølge estimater indsamlet af SME Direkt.



Toplinjen endte derimod under forventningen, da den nåede op på 31.502 mio. svenske kr. i kvartalet mod analytikernes estimat på 31.611 mio. svenske kr.



/ritzau/FINANS