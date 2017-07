HBO Nordic gnider sig i hænderne over dragefyldt premiere

Relateret indhold Artikler

Den syvende sæson af "Game of Thrones" havde mandag morgen klokken 03 premiere på den danske version af streamingtjenesten HBO.



Og det gik ikke ubemærket hen hos tjenestens brugere. "Game of Thrones" er en af de største seriehits nogensinde på verdensplan, og altså også i Danmark.



"Sæsonpremieren har været den største succes til dato for HBO Nordic, og vi er meget tilfredse med den overvældende interesse."



"Selv klokken 03.00 om natten var der rekordmange, der så med," skriver Tom Nielsen, der er europæisk pressechef ved HBO Europe, om premieren i en kommentar til Ritzau.



Tirsdag skrev branchemediet Mediawatch, at sæsonpremieren på "Game of Thrones" også slog rekorder i USA.



I alt så 16,1 mio. amerikanere premieren ifølge mediet. Det var 50 pct. flere end de 10,7 mio., der så med, da premieren på sæson seks blev lagt op.



Mediawatch citerer mediet Variety for, at 25,7 mio. seere i gennemsnit så hvert afsnit af sæson seks.



Første afsnit af sæson syv har fået rosende ord med på vejen af anmelderne.



"Sæsonpremieren af "Game of Thrones" minder os alle om, hvorfor denne tv-serie er en af de bedste, der nogensinde er lavet," skrev anmelder Erik Kain for magasinet Forbes.



Han kalder premieren "en af de bedste og mest indtagende", han kan komme i tanke om fyldt med "den ene geniale scene efter den anden".



Også i Danmark var der begejstring for afsnittet "Dragonstone".



"Selve banen bliver i den grad kridtet op i et yderst vellykket åbningsafsnit til syvende og andensidste sæson af "Game of Thrones "," skrev Berlingskes anmelder.



/ritzau/