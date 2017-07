Tele2 opjusterer efter givtigt kvartal med stort løft fra TDC-køb

Relateret indhold Artikler

Det svenske teleselskab Tele2 klarede sig bedre end ventet igennem andet kvartal af 2017, og selskabet kan også skrue op for prognosen for hele året.



Tele2 har halvdelen af sine aktiviteter i Sverige, hvor selskabet blandt andet købte TDC's forretning sidste år, og ellers er aktive i blandt andet Holland, Kasakhstan og de baltiske lande.



Selskabet øgede sin kundebase med 311.000 abonnenter til i alt 16,94 mio. i kvartalets løb og havde en omsætning på 7988 mio. svenske kr. Det var godt en femtedel højere end i andet kvartal af 2016, men væksten skyldtes primært tilkøbet af TDC Sverige.



Driftsresultatet (EBITDA) voksede til 1631 mio. svenske kr., hvilket var 10 pct. højere end markedets estimater ifølge SME Direkt.



Samtidig øger Tele2 sin prognose for EBITDA-overskuddet i hele 2017 til et sted mellem 6,2 og 6,5 mia. svenske kr. Det tidligere spænd hed 5,9 til 6,2 mia. svenske kr.



/ritzau/FINANS