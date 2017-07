Medie: Vestas-konkurrent lukker vingefabrik i Canada

Relateret indhold Artikler

Den tysk-spanske vindmølleproducent Siemens Gamesa, der blandt andet konkurrerer med danske Vestas om at være branchens største, har tirsdag annonceret lukningen af en fabrik i den canadiske by Tilsonburg, som ligger i provinsen Ontario.



Lukningen kommer til at finde sted tidligt næste år og vil koste mere end 300 medarbejdere jobbet, skriver branchemediet North American Windpower.



"Dette var en meget svær beslutning, som kun blev taget, efter at alle muligheder havde været oppe at vende," siger David Hickey, der er øverste ansvarlige for Siemens Gamesas forretning i Canada, ifølge North American Windpower.



Begrundelsen for at lukke fabrikken, der har fremstillet møllevinger, skal være hård konkurrence på både det lokale og globale marked.



Eksempelvis har den canadiske efterspørgsel været dalende det seneste år, ligesom eksporten til det amerikanske marked har været lavere end tidligere blandt andet på grund af usikkerhed omkring skatteforholdene i USA.



Fabrikken, der har været i produktion siden 2011, har gennem årene produceret mere end 2500 vinger og leveret til projekter i Canada, USA, Storbritannien og Sverige.



