IBM fortsætter fald fra fortidens tinder

Der er gået mange år, siden IBM brød frem som producent af computere til først det amerikanske militær og erhvervsliv og senere til private forbrugere.



Siden har selskabets regnskaber også fået et mere dystert skær. Tirsdag aften dansk tid kunne IBM holde liv i den kedelige stime på 21. kvartalsregnskaber i træk, hvor omsætningen skrumper.



Siden selskabet i 1981 satte ICM Personal Computer 5150 til salg for private forbrugere, har forretningen skiftet fokus.



I 2017 forsøger IBM at få salget af dets produkter inden for blandt andet cybersikkerhed og dataanalyser til at udligne det svindende salg af hardware og software. Men selv den mission ser ud til at blive svær.



Væksten i salg af tjenester til den såkaldte sky, hvor brugere kan gemme filer online i stedet på selve hardwaren såsom computeren, har desuden også tabt farten over de seneste tre måneder.



Det samme gør sig gældende for selskabets tjenester inden for kunstig intelligens.



Dermed kan vejen tilbage til fordums storhed blive lang for IBM. Selskabet har selv udpeget en række områder, som i fremtiden skal sikre penge i kassen hos IBM.



Blandt de initiativer, som IBM kalder "strategisk afgørende", steg salget med fem pct. i andet kvartal. Det er et stykke under de forventede tocifrede væksttal, som it-selskabet har fremvist i de sidste kvartalsregnskaber.



/ritzau/Reuters