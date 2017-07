Finanshus: Darzalex-salg tegner lovende for resten af 2017

Genmabs kræftmiddel Darzalex virker til at have vundet indpas i både USA og Europa, og salget viser solide takter, hvilket giver positive udsigter for resten af 2017 og årene frem.Det vurderer den amerikanske investeringsbank Jefferies, efter at Genmab-partneren Johnson og Johnson tirsdag har offentliggjort regnskab for andet kvartal.Tallene viste et salg af Darzalex på 299 mio. dollar i april, maj og juni - fordelt på 212 mio. dollar i USA og 87 mio. dollar i resten af verden - hvilket akkurat overgår Jefferies' estimat på 292 mio. dollar."Salget i første halvår understøtter vores forventning om et salg for hele året på 1,26 mia. dollar. Vi vurderer, at Darzalex allerede er ved at blive forankret i behandlingsparadigmet for knoglemarvskræft," skriver analytiker Peter Welford i en kommentar.Sammenlignet med første kvartal var der tale om en fremgang på 17 pct., og Johnson & Johnson betegner det som "stærk" vækst for det relativt nylancerede middel.Genmab har hidtil meldt om en forventning om et samlet Darzalex-salg på 1100 til 1300 mio. dollar i løbet af hele 2017, hvilket vil sikre det danske selskab royalt-betalinger på 930 til 1100 mio. kr.Det danske biotekselskab får royalties af salget fra Johnson & Johnson startende på 12 pct. og stigende til 20 pct., hvis det årlige salg krydser 3 mia. dollar. Jefferies vurderer, at Genmab vil få 242 mio. kr. i kassen baseret på salget af Darzalex i andet kvartal.Den amerikanske investeringsbank gentager sin vurdering af, at Darzalex vil toppe med et salg på 8,1 mia. dollar - 52,5 mia. kr.Jefferies har en købsanbefaling og et kursmål på 1750 kr. for Genmab-aktien, som tirsdag stiger 0,5 pct. til 1441 kr.Det danske biotekselskab kommer med regnskab for andet kvartal 9. august./ritzau/FINANS