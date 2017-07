Bank of America tjener 0,46 dollar per aktie

Det er gået bedre i andet kvartal for Bank of America, end analytikerne ventede.



Det fremgår af bankens regnskab.



Således tjener banken 0,46 dollar pr. aktie, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News forventede 0,43 dollar. Samme periode sidste år lød resultatet på 0,41 dollar per aktie.



Det er ikke sikkert, disse tal er sammenlignelige, da de ikke tager højde for ekstraordinære poster.



Bankens indtægter i kvartalet lander på 22,8 mia. dollar, hvilket er en stigning fra 21,3 mia. dollar i andet kvartal 2016. Her havde analytikerne ventet 21,8 mia. dollar.



Bank of America venter, at nettorenteindtægterne vil være højere i tredje kvartal end i andet kvartal.



/ritzau/FINANS